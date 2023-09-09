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Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса

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Глава России выступил перед москвичами на Дне города.

Строительство новых магистралей и развязок позволяет региональным властям сформировать новый дорожный каркас Москвы. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, поздравляя местных жителей с Днем города. Политик заметил, на текущий момент чиновники превзошли намеченные в 2010 году планы транспортного развития. Соответствующее заявление российский лидер сделал в рамках торжественного мероприятия, организованного в "Зарядье".

Благодаря строительству многочисленных магистралей и развязок по сути был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы... Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги.

Владимир Путин, президент РФ

Глава страны напомнил гражданам о том, что достижения Москвы действительно впечатляют и кардинально меняют представление общественности о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. 

Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, день города, москва, общественный транспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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