Путин: власти Москвы превзошли планы развития транспортного комплекса

Глава России выступил перед москвичами на Дне города.

Строительство новых магистралей и развязок позволяет региональным властям сформировать новый дорожный каркас Москвы. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, поздравляя местных жителей с Днем города. Политик заметил, на текущий момент чиновники превзошли намеченные в 2010 году планы транспортного развития. Соответствующее заявление российский лидер сделал в рамках торжественного мероприятия, организованного в "Зарядье".

Благодаря строительству многочисленных магистралей и развязок по сути был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы... Для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. Владимир Путин, президент РФ

Глава страны напомнил гражданам о том, что достижения Москвы действительно впечатляют и кардинально меняют представление общественности о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис.

Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4.

Фото и видео: Kremlin.ru