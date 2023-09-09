Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4

Глава государства Владимир Путин и мэр столицы России Сергей Собянин в субботу, 9 сентября, по видеосвязи официально запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру.
Напомним, что Московские центральные диаметры представляют из себя линии наземного метро. В настоящее время на территории города действует уже три таких диаметра. При этом пассажирское движение поездов на третьей линии, которая связала Зеленоград с Раменским в Московской области, региональные власти запустили 17 августа. На текущий момент известно, что МЦД-4 пройдет от Апрелевки до Железнодорожной, а также свяжет между собой семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. Речь идет о Курском, Ярославском, Казанском, Ленинградском, Савеловском, Рижском и Белорусском вокзалах. Эксперты добавили, что общая протяженность будущей линии наземного метро составит 86 километров с 37 остановочными пунктами.
Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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