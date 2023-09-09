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Путин и Собянин запустили пассажирское движение по МЦД-4

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МЦД-4 соединит семь вокзалов российской столицы.

Глава государства Владимир Путин и мэр столицы России Сергей Собянин в субботу, 9 сентября, по видеосвязи официально запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру.

Напомним, что Московские центральные диаметры представляют из себя линии наземного метро. В настоящее время на территории города действует уже три таких диаметра. При этом пассажирское движение поездов на третьей линии, которая связала Зеленоград с Раменским в Московской области, региональные власти запустили 17 августа. На текущий момент известно, что МЦД-4 пройдет от Апрелевки до Железнодорожной, а также свяжет между собой семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. Речь идет о Курском, Ярославском, Казанском, Ленинградском, Савеловском, Рижском и Белорусском вокзалах. Эксперты добавили, что общая протяженность будущей линии наземного метро составит 86 километров с 37 остановочными пунктами. 

Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, мосеовский центральный диаметр, москва, мцд-4, сергей собянин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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Heftrend trizerrota
Сегодня 14:41


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