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Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра

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В столице появился новый участок МСД.

Российский лидер Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра. Известно, что участок трассы начинается от шоссе Энтузиастов и идет до 32-го километра МКАД.

Напомним, что в середине августа 2023 года глава российской столицы сообщил прессе о завершении монтажа эстакад на 1-м участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Эксперты пояснили, что данный транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. Мэр подчеркнул, что новые эстакады разгрузят участок третьего кольца до Рязанского проспекта, а также дополнительно снизят нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо. 

Напомним, что МСД представляет из себя самый протяженный на территории страны, так как его длина составляет 68 километров.

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, москва, московский скоростной диаметр, сергей собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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