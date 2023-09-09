Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра

В столице появился новый участок МСД.

Российский лидер Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города дали старт движению по Южному участку Московского скоростного диаметра. Известно, что участок трассы начинается от шоссе Энтузиастов и идет до 32-го километра МКАД.

Напомним, что в середине августа 2023 года глава российской столицы сообщил прессе о завершении монтажа эстакад на 1-м участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Эксперты пояснили, что данный транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. Мэр подчеркнул, что новые эстакады разгрузят участок третьего кольца до Рязанского проспекта, а также дополнительно снизят нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и Третье транспортное кольцо.

Напомним, что МСД представляет из себя самый протяженный на территории страны, так как его длина составляет 68 километров.

Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live