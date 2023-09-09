Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве

Автовладельцы будут быстрее добираться до нужной точки в Москве.

Глава государства Владимир Путин и мэр российской столицы Сергей Собянин по видеосвязи торжественно открыли движение по проспекту Багратиона в городе. Речь идет о дороге-дублере Кутузовского проспекта. Специалисты пояснили, что шестиполосная магистраль длиной порядка 10 километров проходит от делового центра "Москва-сити" и Третьего транспортного кольца до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Власти Москвы рассчитывают на то, что трасса позволит значительно улучшить транспортное обслуживание 700 тысяч человек в городе, а также еще сотни тысяч тех, кто проживает на территории Московской области. В среднем, время проезда для автолюбителей должно сократиться на полчаса.

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live