Путин призвал россиян принять участие в выборах

Глава России рассказал об удобном формате для волеизъявления.

Российский президент Владимир Путин призвал жителей регионов страны, в которых проходит единый день голосования, принять участие в местных выборах. Глава государства отметил, что избирательные процедуры для граждан выстроены максимально удобно. Соответствующее видеообращение политика размещено на официальном сайте администрации Кремля. Он напомнил, что все больше людей доверяют свое волеизъявление дистанционному способу голосования. Лидер РФ призвал соотечественников проявить ответственность и гражданскую позицию.

Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно. Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Владимир путин, глава РФ

Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы.

Фото и видео: Kremlin.ru