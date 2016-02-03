Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Глава РФ отдал свой голос за одного из кандидатов в главы столицы.

Глава государства Владимир Путин принял участие в едином дне голосования и онлайн отдал свой голос на выборах мэра Москвы. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российской администрации в Кремле. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял журналистам, что выбор политика такого формата участия в избирательном процессе связан с напряженным графиком работы. Напомним, что президент РФ не в первый раз участвует в голосовании дистанционным методом. В 2022 году на выборах муниципальных депутатов российской столицы он также использовал электронный способ волеизъявления. Позже политик назвал онлайн-голосование очень удобным и надежным

Путин участвует в церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области.

Фото и видео: Kremiln.ru