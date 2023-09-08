Путин участвует в церемонии открытия участка трассы М-12 в Нижегородской области

Глава РФ призвал сделать передвижение комфортным и безопасным.

Глава государства Владимир Путин принял участие в открытии участка трассы М-12, который связал Москву с городом Арзамасом в Нижегородскаой области. Политик напомнил о том, что в прошлом году власти запустили движение транспорта по 107 километрам дороги в Московской и Владимирской областях, а сейчас оно открывается на следующих 308 километрах. Таким образом протяженность участка до Арзамаса составляет 415 километров. Магистраль соединяет четыре региона - столицу, Подмосковье, Владимирскую и Нижегородскую области. В декабре 2023 года планируется завершить строительство участка до Казани.

Известно, что в пути между этими двумя городами сократится с 12 до 6,5 часа. Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1, М-3, М-4, М-11). А уже к 2024 году чиновники рассчитывают продлить ее до Екатеринбурга, а в 2025 - до Тюмени.

Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса.

Фото и видео: Kremlin.ru