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Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса

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Глава РФ напомнил о попытке немцев во времена ВОВ захватить Донбасс.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал отвагу и стойкость бойцов и мирного населения, которые сейчас требуются для сохранения своей территории, культуры и языка. Таким образом глава государства поздравил соотечественников с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Он напомнил о тех подвигах, которые совершали советские солдаты в противостоянии с немецкими оккупантами.

Девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков - ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей сил...

Владимир Путин, президент РФ

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, вов, вторая мировая война, донбасс, нацизм, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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