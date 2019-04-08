Путин сравнил подвиг советских солдат с деятельностью ополченцев Донбасса

Глава РФ напомнил о попытке немцев во времена ВОВ захватить Донбасс.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад, умножал отвагу и стойкость бойцов и мирного населения, которые сейчас требуются для сохранения своей территории, культуры и языка. Таким образом глава государства поздравил соотечественников с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Он напомнил о тех подвигах, которые совершали советские солдаты в противостоянии с немецкими оккупантами.

Девять лет назад на этих священных для нас рубежах пример солдат Великой Отечественной вел их потомков - ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей сил... Владимир Путин, президент РФ

Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов.

Фото и видео: Kremlin.ru