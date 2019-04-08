Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов

Глава РФ напомнил о стремлении Третьего рейха захватит ресурсы и земли Донбасса во времена ВОВ.

Российский президент Владимир Путин поздравил граждан страны с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее заявление глава государства сделал в видеообращении, опубликованного Кремлем. Политик рассказал соотечественникам о том, что в то время не существовала такой силы, которая была бы способна остановить советских солдат. В России добавили, что регион имел для нацистов важное значение, так как Германия поставила перед собой одну из задач по нападению на СССР именно получение под контроль этих земель на Донбассе за счет его ресурсов.

8 сентября 1943 года - важная, знаковая дата в истории нашей страны. В этот день, 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс - многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны пояснил, что на захваченных территориях фашистов встретило яростное народное сопротивление, накал которого не ослабевал на протяжении 700 дней. Владимир Путин рассказал, что пыткам и казням со стороны фашистов на территории Донбасса подвергались сотни тысяч партизан, подпольщиков, мирных граждан, детей, а на ключевых местных рубежах выросли мощные вражеские укрепления, по берегам Северского Донца противники расположили собственные ДОТы и ДЗОТы, а также создали многокилометровые минные поля.

Сломить такую линию обороны казалось было немыслимо сложно. Но бойцы Красной армии выполнили эту задачу, совершили подвиги за гранью возможностей человека. Прошли героический и жертвенный путь, упрочив триумф советских войск на Курской дуге. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал отметить 80-летие Победы ярко и торжественно.

Фото и видео: Kremlin.ru