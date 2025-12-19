В Минстрое рассказали о праве на рассрочку при сильном росте квартплаты

Правительство сообщил о том, при каких условиях начисляются пени по просрочке платежей.

Граждане России могут получить рассрочку на квартплату в том случае, если ее размер вырос более чем на четверть по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Соответствующей информацией поделились чиновники из федерального министерства по строительству и Жилищно-коммунальным услугам в качестве ответа на обращение заместителя председателя профильного комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Ранее парламентарий из нижней палаты предложил властям страны ввести мораторий на начисление пени за долги по оплате ЖКХ при задержке заработных плат населению.

Если начисленный потребителю размер платы за коммунальную услугу в каком-либо расчетном периоде превысит более чем на 25% размер платы за аналогичный расчетный период прошлого года, то исполнитель обязан предоставить потребителю возможность внесения платы за такую коммунальную услугу в рассрочку. текст письма Минстроя РФ

В ведомстве добавили, что в других случаях порядок и условия отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг, включая и вопрос погашения задолженности, согласовываются поставщиком и потребителем. При просрочке платежей за ЖКХ пени начисляются только с 31-го дня.

