Круглов прекратил сотрудничество с "Белгазпромбанком"

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России Андрея Круглова. Об этом рассказали в комитете госконтроля Белоруссии. Об этом пишет "Интерфакс".

Арестованы счета жены Круглова в "Белгазпромбанке", в котором был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа. На имя Круглова были оформлены займы на 8,5 миллионов евро, на его жену на три миллиона евро.

Известно, что Круглов прекратил сотрудничество с "Белгазпромбанком", когда стал заместителем министра финансов России.

Ранее Минфин пообещал не изымать накопления россиян.