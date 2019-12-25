В этом году дефицит бюджета увеличился.

Минфин пообещал не изымать накопления россиян. Ведомство не рассматривало сбережения граждан как средство для пополнения бюджета. Об этом рассказал замглавы Минфина Тимур Максимов. Его слова приводит агентство ТАСС.

Мы не рассматриваем для себя такую возможность. Тимур Максимов, замглавы Минфина

Он добавил, что в этом году дефицит бюджета увеличился, но на это есть объективные причины.

Ранее в Минфине не поддержали идею о налоговой отсрочке для арендодателей.

Фото: pixabay.com