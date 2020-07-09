В Минфине не поддержали идею о налоговой отсрочке для арендодателей

В таком случае государство не сможет в достаточных объёмах оказывать помощь населению

В Министерстве финансов не поддержали идею о налоговой отсрочке для арендодателей. В ведомстве заявили, что при ней объём выпадающих доходов составит примерно 167 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель министра финансов Андрей Круглов в письме.

В текущих экономических условиях это приведет к существенным рискам исполнения обязательств государства. Андрей Круглов, замминистра финансов РФ

По его словам, в таком случае государство не сможет в достаточных объёмах оказывать помощь населению, бизнесу и регионам страны.

Ранее программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей.

Видео: government.ru