Спрос граждан на льготную ипотеку в сельской местности в несколько раз превысил годовой план.

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Таким образом финансирование программы увеличится в три раза.

Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы. Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ

По её словам, спрос граждан на льготную ипотеку в сельской местности в несколько раз превысил годовой план выдачи данных кредитов.

Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.