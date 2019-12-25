Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Таким образом финансирование программы увеличится в три раза.
Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы.
Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ
По её словам, спрос граждан на льготную ипотеку в сельской местности в несколько раз превысил годовой план выдачи данных кредитов.
Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
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