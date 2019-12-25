  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей
Сегодня, 9:40
89
matveyvn

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

0 0

Спрос граждан на льготную ипотеку в сельской местности в несколько раз превысил годовой план.

Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Таким образом финансирование программы увеличится в три раза.

Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы.

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ

По её словам, спрос граждан на льготную ипотеку в сельской местности в несколько раз превысил годовой план выдачи данных кредитов.

Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

Теги: ипотека, кредиты, сельская ипотека
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии