В Минске задержали десятки протестующих против инаугурации Лукашенко

Акция началась в районе 18.00 и завершилась ближе к полуночи.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в Минске прошли десятки задержаний протестующих против инаугурации Лукашенко. Согласно последним данным "Интерфакс-Запад", всего задержано порядка 50 человек.

В свою очередь, правозащитный центр "Весна" огласил список в 28 задержанных. А официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила задержание 10 человек.

По данным белорусских Telegram-каналов, на акцию вышли 5-7 тысяч человек. Мероприятие началось в 18:00 и завершилось ближе к полуночи. Собравшихся разгоняли водомётами и дубинками. Также использовались перцовые баллончики.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии.

Видео: Telegram / TUT.BY новости