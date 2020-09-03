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В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко

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После Мишустин встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

В Минске началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Александра Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Детали беседы не раскрываются.

После Мишустин встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. 

Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.

Отметим, что вместе с Мишустиным на встречу прибыли многие члены российского правительства. Например, министр энергетики Александр Новак, министр культуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск заявил, что Александр Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией.

Видео: Telegram / @pul_1

Теги: лукашенко, минск, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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