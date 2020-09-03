В Минске началась встреча Мишустина и Лукашенко

После Мишустин встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

В Минске началась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Александра Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Детали беседы не раскрываются.

После Мишустин встретится с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия значительно продвинулись в решении наболевших вопросов.

Отметим, что вместе с Мишустиным на встречу прибыли многие члены российского правительства. Например, министр энергетики Александр Новак, министр культуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск заявил, что Александр Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией.

Видео: Telegram / @pul_1