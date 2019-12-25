В Минсельхозе заявили о снижении цен на "борщевой набор"

Подешевели в том числе картофель, морковь и лук.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба, где в том числе обсуждалась ценовая ситуация на рынке овощей заявил, что цены на овощи "борщевого набора" как у производителей, так и в розничных магазинах имеют тенденцию к снижению.

В сообщении Минсельхоза отмечается, что с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук. Министр отметил, что в большинстве регионов уже началась уборка урожая.

Уже было намолочено около 45 млн тонн зерновых культур. Это выше, чем в прошлом году за тот же период.

Ранее мы писали, что в первом полугодии 2021 года бюджет Петербурга был исполнен с профицитом.

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