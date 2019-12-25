Бюджет Петербурга в первом полугодии исполнен с профицитом

Об этом заявил губернатор на заседании городского правительства в ходе рассмотрения итогов исполнения бюджета в первом полугодии 2021 года.

Во вторник, 27 июля, Александр Беглов заявил, что доходы Петербурга растут опережающими темпами. Так, за полгода уже поступило 364 млрд рублей, что составило 55,3% от плана. Таким образом по итогам полугодия профицит бюджета составляет 25 млрд рублей.

По сравнению с тем же периодом 2020 года доходы увеличились на 23%, а собственные доходы города увеличились на 25,8%. По словам Беглова, рост экономики не связан с эффектом низкой базы прошлого года. Расходную часть бюджета исполнили в сумме 339 млрд рублей, что составило 45% от плана.

Помимо прочего, за последние месяцы в Петербурге снизился уровень безработицы. К концу мая на учете в Службе занятости стояло 38,8 тысяч человек.

Мы строим много детских садов, школ, учреждений здравоохранения. Эту политику надо продолжать. При этом необходимо исключить риски для сбалансированности бюджета. В прошлом году мы сделали правильные бюджетные прогнозы. Это помогло решить задачи и по борьбе с пандемией, и развития города. заявил губернатор

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Фото: Piter.tv