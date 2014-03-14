На Екатерининском проспекте появится новая заправка "Газпрома"

Компания уже получила земельный участок для строительства заправки.

В Петербурге на Екатерининском проспекте появится новая заправка компании "Газпром газомоторное топливо". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 июля. Известно, что компания уже получила земельный участок для строительства заправки.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, строительство новых "заправочных комплексов необходимы для развития рынка газомоторного топлива". В марте этого года губернатор Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин подписали соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива в городе. Благодаря нему в течение ближайших трех лет весь транспорт в Петербурге переведут на природный газ. Именно поэтому в городе должно быть достаточное количество заправок.

Ранее стало известно, что Петербург намерен развивать экологичные виды транспорта.

Фото: pexels.com