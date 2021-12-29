За пять лет "борщевой набор" в России подорожал в два раза

В Минсельхозе пояснили, что наращивание производства овощей «борщевого набора» является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны.

С января 2017 года продукты для "борщевого набора" подорожали в два раза. Об этом сообщил Росстат.

Так, за последние пять лет капуста подорожала с 18,46 рубля до 59,96 рубля. Морковь выросла в цене с 26,98 рубля до 48,37 рубля, свекла – с 22,52 до 45,22, картофель – с 20,8 до 48,24, а репчатый лук – с 22,43 до 31,4 рубля. В Минсельхозе пояснили, что наращивание производства овощей "борщевого набора" является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. По подсчетам экспертов, с 2017 по 2022 годы урожай овощей открытого грунта в России стабильно превышал 5 млн тонн. Кроме того, ежегодно обновляется рекорд по производству в зимних теплицах. В 2022 году по прогнозу ведомства, овощи открытого грунта посеют на 196,6 тыс. гектаров, что на 7,9% больше, а картофель посажен на 298,7 тыс. га (+6,7%).

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