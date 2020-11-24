В Минсельхозе оценили возможность резкого подорожания молока

С начала года стоимость сухого молока снизилась на 1%.

Минсельхоз не видит основания для резкого роста цен на молоко. Перспектива сохранения текущих цен обеспечена ростом производства и мерами поддержки со стороны государства. Об этом пишет ТАСС. Ссылаясь на сообщение ведомства.

В ведомстве отмечают, что стоимость сырого молока с начала этого года снизилась на 0,8%, в стоимость сухого цельного – на 1%. При этом на 1,7% выросла стоимость пастеризованного молока.

Цена сливочного масла увеличилась на 1,5 процента, сыра — на 0,3 процента, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за пять месяцев 2021 года производство молока выросло на 1,9%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. В ведомстве считают, что производство будет и дальше расти.

Ранее мы сообщали, что в России из-за жары могут вырасти цены на молоко. Дело в том, что из-за жаркой и засушливой погоды снизились заготовки кормов для животноводов.

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