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Из-за жары в России могут вырасти цены на молоко
Сегодня, 8:46
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Из-за жары в России могут вырасти цены на молоко

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Все дело в сложности заготовки кормов.

В России из-за жаркой и засушливой погоды снизились заготовки кормов для животноводов примерно на 15%. В Минсельхозе данную проблему хотят решить с помощью перераспределения сырья между субъектами России. Об этом пишет "Коммерсант".

Как сообщил директор департамента животноводства и племенного дела Дмитрий Бутусов, по состоянию на 5 июля было заготовлено 4,64 млн тонн кормов. Это на 15% меньше, чем в 2020 году. Он отметил, что объем переходящих остатков — 5,4 миллиона тонн, но это не превышает 15–17% от годового потребления.

Для животноводов при этом необходимо в общей сложности 31 млн тонн кормов. По этой причине обеспеченность в настоящее время находится на уровне 15%.

Так, из-за сложных погодных условий крупный производитель молока и сыра ГК "Кабош" начал посевную на три недели позже запланированного срока.

Бело подчеркнул, что вариант перераспределения кормов между регионами может увеличить плечо доставки, а это в свою очередь может привести к удорожанию грубых и сочных кормов. Повышение цен на традиционно более дешевую часть рациона, по его словам, может привести к дополнительному росту себестоимости молока.

Ранее мы писали, что в России могут увеличить страховые взносы на высокие зарплаты. 

Фото: pixabay 

Теги: жаркая погода, рост цен на молоко
Категории: Новости России, Лента новостей,

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