СМИ: в России предлагают увеличить страховые взносы на высокие зарплаты

В правительстве обсуждают возможность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд России отчисляются взносы по максимальному тарифу. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на источники, близкие к правительству.
Такая идея, по информации источника издания, была озвучена на заседании бюджетной комиссии в июле. В настоящий момент с годового дохода, размер которого составляет 1,465 млн рублей, платятся взносы по максимальному тарифу в 22%. После того, как этот порог повышается, ставка падает до 10%.
Однако отмечается, что конкретные параметры изменений пока остаются неизвестными.
Сейчас общий размер страховых взносов составляет в стране 30% от фонда оплаты труда.
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Фото: pixabay
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