Эксперт назвала самый опасный период осиного сезона в Петербурге

Пик осиного сезона выпадает на конец лета.

Кандидат биологических наук старший научный сотрудник Института физиологии им. И.П. Павлова РАН Татьяна Зачепило рассказала "Невским Новостям", что именно в августе осы становятся наиболее активными и агрессивными. Агрессия и активность насекомых связана с защитой потомства, которое осы начинают выводить в конце лета.

Зачепило рекомендует петербуржцам не находиться вблизи гнезда и не делать резких движений при виде ос. Самый лучший способ защититься от насекомых – убежать. Чаще всего ос можно увидеть на открытом грунте, свалках, помойках, дачных участках и растениях.

Ранее председатель общественной организации "Объединение садоводов России", руководитель регионального отделения профсоюза садоводов России Александр Ханенко рассказал, что из-за жары осы в Петербурге стали активно плодиться.

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