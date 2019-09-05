В Минпросвещения признали невозможным отказаться от школьных экзаменов

Ранее Герман Греф предложил отказаться от школьных экзаменов, которые, делают из учеников "инвалидов".

На предложение главы Сбербанка Германа Грефа отменить школьные экзамены в Минпросвещения ответили отказом. Об этом сообщило ТАСС.

Дело в том, что отказ от экзаменов в школах в ближайшем будущем невозможен, потому что другой быстрой системы оценки знаний при устройстве на работу пока не существует. Многие компании на сегодняшний день не могут проверять навыки новых сотрудников и не обращать внимания на диплом и аттестат.

Ранее Герман Греф предложил отказаться от школьных экзаменов, которые, делают из учеников "инвалидов".

Видео:YouTube/ Рособрнадзор