Глава Сбербанка назвал своей главной задачей "убить экзамены"

По мнению Грефа, школьная система оценивая делает детей "инвалидами".

На Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.

По словам Грефа, за школьные годы ученики привыкают работать только в условиях предстоящего оценивания. Потом дети выпускаются из школ "инвалидами", так как в дальнейшей жизни уже не готовы что-то делать без этого самого оценивания.

Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены. Герман Греф

Также годом ранее глава Сбербанка заявил, что узкоспециализированные школы, где детей пичкают одним предметом – пережиток прошлого.

Ранее на Piter.TV: Открытая лекция Германа Грефа в ИТМО.

Видео: YouTube/ Khaled Alfaris