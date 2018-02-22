Открытая лекция Германа Грефа в ИТМО

Герман Греф провел открытую лекцию для студентов и преподавателей ИТМО. Темой выступления стали технологии будущего в сфере экономики и финансов.

Добрый день, друзья. Я подготовил для вас 40 слайдов на тему «Если ты хочешь перемен в будущем — стань этой переменой в настоящем!». У меня нет задачи рассказать в одной лекции обо всем. Для начала давайте сконцентрируемся на четырех ключевых пунктах этого выступления. Вот главные подзаголовки, по ним и будет строиться моя лекция: «Скорость цифровой трансформации», «Реакция бизнеса», «Что нас ждет завтра?», «Присоединяйтесь».

Первое. Скорость цифровой трансформации — то, чем ваш глубокоуважаемый университет прославился. Я думаю, что это великолепная традиция от начала возникновения ИТМО. И, конечно же, сила университета — в великолепном профессорско-преподавательском составе. А еще — хороший отбор студентов, ведь ИТМО — один из ведущих вузов страны, вы всегда трансформировались так, чтобы не упускать главные перспективы. Может быть, вы уже сильно отступили от того «неклассического понимания» высшего учебного заведения, которое было создано при его основании. Сейчас вы выглядите иначе, при этом, оставаясь в тренде. Вы успеваете за цифровой трансформацией.

Если говорить о ключевом тренде сегодня, это переход из информационной эпохи в цифровую. В этом направлении движется все человечество. Почему мы говорим, что где-то на рубеже «десятых годов» произошла эта трансформация? Произошло несколько ключевых событий. Во-первых, резкое удешевление возможности хранения информации. Во-вторых, это появление средств обработки неструктурированных данных и методов извлечения из них информации. В-третьих, это резкое увеличение мощности вычислительных машин. Они-то и соединили эти обстоятельства воедино, создав целую индустрию, которая сегодня основывается на данных.

Мы научились извлекать из породы, из огромного количества данных, которое человечество всегда генерировало, обработанные ресурсы. Это колоссальный инструмент. Добавьте сюда возможность автоматической обработки всех этих данных, и мы получим совершенно новую картину мира. Эта картина мира влияет на эволюцию всех видов индустрии, науки и техники. Начинается эра экспоненциального роста. В бизнесе она касается клиентов и количества вещей/машин, которые начинают генерировать данные и взаимодействовать между собой. Это касается производительности ПК и способности хранить информацию, а также влияет на капитализацию ключевых компаний, лидирующих на рынке.

Рынок при этом до сих пор очень консервативен, им руководят совсем не компьютерщики, а люди, которые оперируют деньгами. Но и эти люди поверили в то, что мир изменится. Убедить их было не так просто: это очень прагматичные специалисты. Но все они сейчас переложились в будущее. Те, кто сегодня добивается успехов в этой отрасли, они получают совершенно другую оценку рынка. И сегодня в ТОП-10 мировых компаний практически вы не увидите ни одной сырьевой компании.

Мы видим, что все ключевые параметры идут по экспоненте. Экспоненциальный рост — это самое главное, это суть момента. Мы знаем, что технологический прогресс движется по s-кривой. Сначала он обманчив, он движется по-плоскости, а затем вдруг устремляется по экспоненте вверх. Сейчас мы находимся как раз на этом переломе, когда рост показателей переходит в эту фазу скачка.

Вы знаете, наверняка, о всех прогнозах, которые нам дает Рэй Курцвейл. Не так давно к нему стали относиться хоть сколько-то серьезно. Ранее его прогнозы считали несбыточными. Я сам помню хорошо, когда вышла книга «Физика будущего», я был в отпуске и буквально проглотил ее. Помню раздел «Искусственный интеллект» (а для написания этого раздела и книги он опросил 300 выдающихся ученых в мире). И Рэй там написал, что «ИИ» как таковой может появиться за пределами 2070-го года. И удивительно, что за последние 6-7 лет эти прогнозы полностью поменялись. Посмотрите, как журнал Time вышел с прогнозом на 2045 год, когда человек должен был «сконнектиться» с технологиями и осуществить прорыв даже в сфере своего физического существования. Мы увидели, что уже через несколько лет этот же журнал Time сказал, что это будет 2035 год. Планка сдвинулась на 10 лет. Даже такие люди, которые считаются самыми амбициозными футуристами, их прогнозы оказываются неверными — все сбывается еще быстрее. А амбиции экспертов оказываются недостаточными.

Есть очень важное противоречие, с которым сегодня сталкивается мир, и вы с ним будете сталкиваться. В полный рост. Ведь вы будете жить в другом мире. Экспоненциальный рост и линейность мышления человека. Наш разум не готов воспринять этот рост. Вот кто может себе представить экспоненциальный рост в физических величинах? Как он выглядит в жизни, а не на графике? Что это такое? У кого-то есть какие-то образы? Движение лавины? Еще что-то? Я искал такую физическую величину и вспомнил известную притчу про шахматную доску и принцип шахмат. Когда одно зернышко в первой клетке дает в экспоненте 345 млрд тонн в последней шахматной клетке. Когда ты пытаешься это понять, разум не соглашается, не получается, человек испытывает прилив энергии — ведь он даже не может этого осмыслить. У нас нет таких физических возможностей.

Только подумайте. Включенность 80% населения Земли к 2025 году ко Всемирной сети — это будет другой мир. К нему нужно готовиться.

Реакция бизнеса

Несколько слов про то, как на это реагирует бизнес. Здесь важен не только технологический сдвиг, но и сдвиг самой бизнес-модели. Самой основы, на которой зиждется любая компания. Появляются новые модели бизнеса вроде Uber или AirBnB, Facebook, Amazon. Они целиком изменили бизнес-модели в целых отраслях. Если Uber соединить с Tesla, то мы видим, что происходит взрыв в целом ряде отраслей!

Я разговаривал с лидерами главных автоконцернов мира, с лучшими инженерами. Задавал им вопрос про Tesla. На самом раннем этапе ее развития нам предлагали проинвестировать в этот проект. И я пытался собрать экспертное мнение — стоит ли это делать. И все сказали: забудь. Ноль шансов у электрического двигателя. Гибридный двигатель — это будущее. А у электрического нет никаких шансов. Никакого будущего. И прошло не 50 лет, а 5-6 лет, и продажи Tesla в США превысили уровень продажи любой модели S-класса. А еще недавно никто не мог представить этого! Да, в мире произошло гигантское изменение.

Недавно я разговаривал с президентом Volkswagen. Спросил: что тебя больше всего заботит в истории с Tesla? Он сказал, что его не удручает тема электрических двигателей. В Volkswagen их умеют делать, знают как это работает. Но у них, в Европе нет спроса на них. Как только он появится, они займутся производством. Они не могут, как американцы, 10 лет работать в убыток. Для них до сих пор загадка, на чем держится Tesla, все в автопроме ждут дефолта этой компании. И мой собеседник не мог позволить себе такой проект, они должны инвестировать в прибыль.

Так что же его заботит? И заботит его коллег? Не технология, где они могут легко стать лидерами. А бизнес-модель. Как будет меняться спрос и бизнес? Как строить свои бизнес-модели, какие элементы включать, чтобы не опоздать и не отстать от конкурентов? Вот это уже настоящие задачи, это уже головная боль. Даже те организации, которые пока не находятся в процессе подрыва бизнес-модели, они уже начали менять все ключевые элементы в своих схемах: от целеполагания до культуры внутри организаций. Меняется буквально все.

Мы видим, что происходит стирание границы между различными отраслями. Компании, которые получили компетенцию по масштабированию современных технологий и пул талантов, они могут заниматься чем угодно. И сегодня уже никто не смеется над ними. Когда Tesla начинала производить машины, все над ними смеялись. Теперь не смеются. Когда Илон Маск начал заниматься космосом, его много раз туда отправляли. И в НАСА, и в Роскосмосе. Сегодня же все смотрят, как человек прошел гигантский путь за короткий отрезок времени. И все уже учатся у него «кредибиллити»: ключевое слово, ведь за этими компаниями много ошибок, но много и достижений.

Меняется в целом модель организации экономики. Она превращается в экономику эко-систем, когда взаимоотношения между производителями и потребителями услуг/товаров радикально меняются. Сколько времени все это просуществует — я точно не знаю. Оно может двинуться в дистрибутивную форму. Но пока эти технологии еще не созрели. На рубеже 2025 года, скорее всего, еще будет развиваться экономика экосистем. Но и она не будет вечной.

Мы попытались проанализировать положение дел к 2025 году на модели рынка России. Величина этого диска — объем рынка в соответствующей сфере производства. И мы смогли выбрать ключевые направления, где мы хотели бы быть кроме сектора финансовых услуг. И мы стали развивать экосистемы. Двигаться в направлении создания ключевых элементов этой экосистемы.

Центральным звеном экосистемы является платформа. Или технологическое ядро этой платформы. 11 000 человек сейчас трудятся над созданием этой сверхсовременной платформы.

Архитектура платформ. Архитектура IT-систем. Это отдельная, ключевая проблема. Как есть главный архитектор города Санкт-Петербург или архитектор строительства здания ИТМО, должны быть и архитекторы IT-системы. Мы страдаем очень сильно огромными финансовыми вливания в параллельные инфраструктуры проектов без видения единой архитектуры. Это как если бы мы начали строить гигантский фундамент, а потом на нем построили избушку. Эту всеобщую проблему необходимо решать. Как в градостроительстве есть архитекторы, градостроители и строители, так и в IT-сфере: есть люди, которые могут кодить, есть сисадмины и у нас совсем плохо с архитекторами. С теми, кто понимает, как будет построена бизнес-архитектура приложений, которые они создают.

Мы очень активно используем и Devops, и Agile. У нас 80% команды должно быть в Devops до конца текущего года. Сейчас наши приложения Сбербанк.Онлайн находятся на 4-м месте в Рунете по числу скачиваний после Instagram, Vk и Whats`Up. Мы — одно из самых массовых приложений в мире. Мы наращиваем функциональность, удобство и, думаю, что постараемся сохранить роль абсолютного лидера на этом рынке. Мы создали рынок p-to-p переводов, и нам принадлежит более 80% этого рынка.

Что нас ждет завтра?

Что нас ждет завтра? Гари Хамель сказал: «победитель это не номер один на рынке, это тот, кто первым достигнет будущего». Это наш глобальный партнер из London Business School. Мне очень понравилась эта фраза. Дела действительно обстоят так. Ты можешь быть первым, но не гарантировать себе завтрашний день. Победа за тем, у кого есть доступ к технологиям будущего.

Мы для себя отметили ключевые технологии, которыми мы как банк обязаны владеть. И по 9 направлениям создали у себя исследовательские лаборатории. Они занимаются всеми вопросами и компетенциями. Не только прикладными разработками, которые у нас дистрибьютированы по бизнес-блоками. На схеме видно, что в центре у нас стоит AI. Мы стараемся собирать наших data-специалистов, давать им возможность для общения, контактов, обмена опытом и решениями, созданными внутри компании. Сама лаборатория AI у нас занимается кор-компетенциями. Хотя сами работы дистрибьютированы, и число узких специалистов в том же «машин лёрнинг» или «артифишиал интелледженс» примерно 250-300 человек. Но мы видим необходимость в 1000 человек, так что нас ждет расширение. Если вы чувствуете интерес к теме, то можете попробовать. У нас собраны уникальные люди. Руководит лабораторией один из мировых специалистов — Александр Тужилин, профессор Нью-йоркского университета. Там есть чему поучиться, там очень интересные ребята.

Ролик «Искусственный интеллект» - мы делали его для того, чтобы объяснить партнерам, для чего важен искусственный интеллект. (В ролике показаны «умные» бытовые приборы, которые продумывают хитрый план мести своему злому хозяину. Чайник, умеющий закупать чай по Интернету кооперируется с холодильником, роботом-пылесосом и другими гаджетами. Они закупают акции «Сбербанка», наращивают интеллект и даже собственные финансы, а также берут под контроль весь «умный дом». В конце ролика гаджеты выгоняют человека из дома и покупают его на собственные деньги. Мужчину выдворяют из коттеджа секьюрити, которые обращаются к главе банды не иначе как «Мистер Чайник»).

Я мог бы закончить на этом. Но хочется добавить. Что нас ждет в будущем? Вы знаете, наше АСИ сделало ряд стратегических исследований. Ожидается, что к 2030 году появится 186 новых профессий. Они будут основываться на инновационных навыках, на новых технологиях. А многие профессии, известные сейчас, исчезнут вообще. Это значит, что нужно развивать новые компетенции. Многие говорят, что data science, machine learning – это уже прикладные навыки, необходимые в любой специальности. Если мы говорим, что все это — основное топливо для развития и продвижения бизнеса, то каждый должен понимать, как это работает. И желательно прямо сейчас не потерять возможность научиться этому в прекрасном университете у прекрасных профессоров. Вы сможете капитализировать эти навыки, где бы вы ни работали. Я помню, как когда-то сдавал бухгалтерский учет. И, когда мне преподаватель сказал, что надо это делать, я сказал, что не буду работать бухгалтером. А она возразила: после этих слов ты будешь знать бухучет лучше, чем я. И, когда я в третий раз сдавал предмет, я уже реально вышел на ее уровень. И хочу сказать спасибо: я ни дня не работал бухгалтером, а знания в жизни пригодились. И не один раз.

В прошлом году мы сильно поменяли модель компетенций в Сбербанке. Мы взяли за модель 3 ключевые наши ценности. И разработали те компетенции, которые им соответствуют. Мы создали, наверное, самое продвинутое в стране корпоративное учебное заведение, наш корпоративный университет. И создали Академию данных и технологий. В ней работают прекрасные преподаватели и специалисты. Они работают у нас внутри компании, а заодно, дают курсы всем нашим бизнес-лидерам (а это 35 000 человек).

Мы имеем, в том числе в Петербурге, дочернее предприятие «Сбербанк Технологии». В нем работает примерно 11 000 человек. 1000 из них в Петербурге, но мы будем расширять наш офис. Хотя уже сейчас 10% сотрудников «СберТеха» - это выпускники ИТМО. И мы добились уникального показателя. Примерно 80% наших приложений Сбербанка делаются внутри «нас самих».

Несколько слайдов для того, чтобы вы понимали, что такое — наше сотрудничество с вузами. В мае мы откроем набор на летнюю волну нашей практики и наших стажировок. Это двухмесячная стажировка внутри банка. Что нужно сделать, чтобы попасть сюда? Нужно желание, нужно обратиться в ректорат или деканат. Что вы получите?

Сегодня мы имеем самую большую и очень молодую команду. У нас порядка 45% сотрудников до 30 лет. У нас работают лучшие умы страны. У нас достаточно развито наставничество, когда у нас есть все возможности для карьерного роста и развития. Я даже говорю топ-менеджерам: жалко, что вы будете безработными, если уйдете из Сбербанка. Потому что, пройдя все наши ступени адаптации, осознав этот масштаб, очень тяжело найти в России что-то настолько же масштабное.

Это все, что я хотел рассказать вам!