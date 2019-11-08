В Минпросвещения надеются на проведение выпускных в этом году

Об этом Сергей Кравцов заявил в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о надежде, что в российских школах состоятся выпускные вечера. Однако в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24" он напомнил, что решения об их проведении в связи с ситуацией по коронавирусу COVID-19 принимают региональные власти.

Отметим, что накануне в министерстве заявили о переносе выпускных работ на начало следующего учебного года – теперь это будет расцениваться как вступительная проверка.

Ранее мы сообщали о том, что в Минпросвете рекомендовали закончить обучение в 9-х и 11-х классах российских школ до 5 июня, а в 10-х — до 30 мая.

Видео: government.ru