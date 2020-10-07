В Минпросвещения исключили закрытие школ из-за коронавируса

По словам Кравцова, такое решение власти регионов должны принимать самостоятельно, учитывая эпид.обстановку.

В воскресенье, 3 октября, стало известно, что министерство просвещения РФ не будет закрывать школы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, такое решение власти регионов должны принимать самостоятельно, учитывая эпид.обстановку. Он уточнил, что такой сценария развития возможен только "в случае крайней необходимости".

Кравцов добавил, что на сегодняшний день из-за роста заболеваемости коронавирусом в России закрыты менее 0,1% школ. Сегодня в стране насчитывается около 53,5 тыс общеобразовательных учреждений, речь идёт менее чем о 3–4 школах.

Ранее 10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране.

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