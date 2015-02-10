Владислав Демидов рассказал об отсутствии собственного производства в РФ.

В Минпромторге увидели "гигантскую проблему" с поставками лития в Россию. Соответствующее заявление на круглом столе при Совете Федерации сделал заместитель руководителя департамента по металлургии и материалам Минпромторга Владислав Демидов. Чиновник напомнил экспертам о том, что литий страна получала за счет поставок из Аргентины и Чили. В том случае, если ограничения на перевозки грузов примет Боливия, то это грозит серьезными трудностями для обеспечения собственных потребностей РФ литий-ионных аккумуляторных батареях. Аналитик заметил, что Россия не занимается добычей литиевого сырья. ранее страна получала ресурсы в виде карбоната лития преимущественно из четырех стран — Чили, Китая, Аргентины и Боливии. Сейчас покупка возможна только из Боливии.

По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, то к сожалению, литиевого сырья нам брать негде. Владислав Демидов, замглава Минпромторга РФ

Чиновник напомнил о том, что ряд отечественных компаний готовятся добыть литиевое сырье в России, но властям страны следует ускорить выдачу им соответствующих лицензий. В частности, Химико-металлургический завод оформляет разрешение на его добычу в Забайкальском крае. Аналогичные действия предпринимает предприятие "Халмек", которое планирует разработать месторождения в Мурманской области. Если производства будут запущены во втором или третьем квартале текущего года, то нарастить добычу литиевого сырья страна сможет за следующие 7 или 8 месяцев для задач по опытно-промышленной эксплуатации.

Для промышленников упростят процедуру подтверждения производства продукции в России.

Фото и видео: Совета Федерации

