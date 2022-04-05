Для промышленников упростят процедуру подтверждения производства продукции в России

Михаил Мишустин рассказал о новых антикризисных мерах поддержки.

Для российских промышленников упростят процедуру подтверждения производства продукции. Об этом на заседании кабинета министров рассказал глава правительства страны Михаил Мишустин. Чиновник заметил коллегам, что государство продолжает снижать административную нагрузку на отечественный бизнес.

Мишустин подчеркнул, что с одного года до трех лет увеличивается срок действия новых выданных заключений на подтверждение производства промышленной продукции в России. При этом срок действующих документов продлен на год. Эксперт напомнил о том, что процедуру по оформлению бумаг специалисты переведут в электронный формат. Глава кабмина заметил, что предприниматели, Торгово-промышленная палата и Минпромторг смогут сделать документы через единую Государственную информационную систему промышленности.

Кабмин увеличит финансирование разработки конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности.

Фото и видео: Правительство России