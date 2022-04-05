Кабмин увеличит финансирование разработки конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности

Михаил Мишустин рассказал о новой мере по поддержке отрасли.

Российское правительство увеличит государственное финансирование по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для отечественной промышленности. О соответствующей антикризисной мере коллегам по кабинету министров рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что на текущий год предельный уровень софинансирования данной экономической отрасли увеличен с 80 до 100%. Он пояснил, что проект реализовывается за счет субсидий, выделяемых Агентством по технологическому развитию.

Рассчитываем, что все эти меры помогут предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, ускорить процессы импортозамещения и перестройку цепочек добавленной стоимости. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил о том, что необходимые ресурсы будут выделяться в виде предоставления грантов до 100 млн рублей. Данный указ позволит властям страны предоставить разработчикам возможность сэкономить собственные силы и время на поиск внебюджетных источников софинансирования, а также положительно повлияет на темпы реализации имеющихся инициатив.

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Фото и видео: Правительство России