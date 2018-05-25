Костин: формат работы ВТБ в Крыму пока обсуждается

Глава ВТБ рассказал о выплате дивидендов по вкладам.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам во время брифинга в Государственной Думе о том, что формат работы кредитной организации в Крыму пока обсуждается с членами правительства и региональными властями. При этом он подчеркнул, что банк все-таки будет функционировать на территории полуострова.

Мы будем работать там. В каком формате?...все связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, сейчас очень важно привлечь инвестиции в Крым, прежде всего в индустрию отдыха. И, конечно, мы думаем и работаем над этим. Андрей Костин, глава ВТБ РФ

Российский предприниматель напомнил прессе, что Крым является "нашей территорией", на которой сформирована достаточно эффективная экономическая и финансовая система. Костин добавил, что кабинет министров рассматривает вопрос о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ВТБ в целом, в условиях необходимости докапитализации банковского сектора.

Костин: Россия не находится в дефолте и может рассчитываться по внешнему долгу.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu