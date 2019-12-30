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В Минприроды появится подразделение по вопросам приютов для животных
Сегодня, 12:58
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lesjasap

В Минприроды появится подразделение по вопросам приютов для животных

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Структура создается на базе одного или двух отделов департамента.

В Минприроды появится подразделение, которое будет заниматься проблемой приютов для животных. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По словам Владимира Бурматова, ведомство уже завершило мониторинг ситуации. Его результаты указывают на то, что Россия обеспечена всего 20% приютов из необходимого количества. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на информацию от спикера во время встречи с представителями ведомства.

Они осознают, что эта проблема крайне серьезная 

прокомментировал депутат

Чиновники приняли решение организовать структуру, которое займется животными. Она будет занимать один или два отдела в департаменте. Ранее комитет Государственной думы уже выступал с критикой, связанной с распространением проблемы отсутствия приютов.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские чиновники будут давать землю в аренду под приюты для животных без торгов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: минприроды, приюты для животных
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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