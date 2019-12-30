В Минприроды появится подразделение по вопросам приютов для животных

Структура создается на базе одного или двух отделов департамента.

В Минприроды появится подразделение, которое будет заниматься проблемой приютов для животных. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По словам Владимира Бурматова, ведомство уже завершило мониторинг ситуации. Его результаты указывают на то, что Россия обеспечена всего 20% приютов из необходимого количества. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на информацию от спикера во время встречи с представителями ведомства.

Они осознают, что эта проблема крайне серьезная прокомментировал депутат

Чиновники приняли решение организовать структуру, которое займется животными. Она будет занимать один или два отдела в департаменте. Ранее комитет Государственной думы уже выступал с критикой, связанной с распространением проблемы отсутствия приютов.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские чиновники будут давать землю в аренду под приюты для животных без торгов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

