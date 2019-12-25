Готовятся меры по финансовой поддержке студентов в период пандемии COVID-19.

В Минобрнауки рассказали об условиях для снижения платы за обучение. Заявление сделал глава ведомства Валерий Фальков.

По его словам, стоимость обучения в ВУЗах может быть снижена из-за онлайн-обучения на период пандемии коронавируса и режима самоизоляции. При этом министр отметил, что это возможно лишь в некоторых случаях. Дело в том, что обязательства между университетом и студентом закреплены подписанным между ними договором. Поэтому, считает министр, стоимость обучения может быть снижена только в случае ухудшения качества предоставляемого образования.

Валерий Фальков добавил, что министерство образования и науки совместно с Российским союзом ректоров и Ассоциацией ведущих университетов России готовят меры по финансовой поддержке студентов в период пандемии COVID-19.

Ранее Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам.