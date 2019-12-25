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Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Сегодня, 16:40
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matveyvn

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

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Иногда разница в зарплатах в регионах может быть пятикратной.

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам. С такой инициативой накануне выступила Федерация независимых профсоюзов. Там посчитали, что это поможет решить вопрос неравенства зарплат в разных субъектах страны. Иногда разница может быть пятикратной, подчеркнули в федерации.

В ведомстве отметили, что для определения размера оклада нужно экспертное обсуждение, так как это, скорее всего, потребует дополнительных расходов бюджетных средств. Чиновники считают, что проблемы могут возникнуть из-за разных уровней зарплат в регионах.

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Теги: зарплата, образование, учителя, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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