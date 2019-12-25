Иногда разница в зарплатах в регионах может быть пятикратной.

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам. С такой инициативой накануне выступила Федерация независимых профсоюзов. Там посчитали, что это поможет решить вопрос неравенства зарплат в разных субъектах страны. Иногда разница может быть пятикратной, подчеркнули в федерации.

В ведомстве отметили, что для определения размера оклада нужно экспертное обсуждение, так как это, скорее всего, потребует дополнительных расходов бюджетных средств. Чиновники считают, что проблемы могут возникнуть из-за разных уровней зарплат в регионах.

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