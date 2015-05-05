В Минобороны заявили о росте числа добровольцев

Владимир Цимлянский рассказал о сотрудничестве МО РФ с регионами.

Значительно увеличилось количество граждан, которые решили на добровольной основе поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны, контр-адмирал Владимир Цимлянский. Эксперт пояснил, что работа по набору на контрактную службу ведется в тесном взаимодействии с региональными органами власти на местах.

Для их своевременного оформления министерством обороны РФ расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами. Владимир Цимлянский, контр-адмирал РФ

Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России