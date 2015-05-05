  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:17
128
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Минобороны заявили о росте числа добровольцев

0 0

Владимир Цимлянский рассказал о сотрудничестве МО РФ с регионами.

Значительно увеличилось  количество граждан, которые решили на добровольной основе поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны, контр-адмирал Владимир Цимлянский.  Эксперт пояснил, что работа по набору на контрактную службу ведется в тесном взаимодействии с региональными органами власти на местах.

Для их своевременного оформления министерством обороны РФ расширена сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами.

Владимир Цимлянский, контр-адмирал РФ

Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: владимир цимлянский, генштаб, добровольцы, минобороны, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии