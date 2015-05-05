Для выполнения задач СВО достаточно контрактников, заявили в Минобороны

Владимир Цимлянский рассказал о том, что выслужившие срок призывы граждане вернутся домой.

Российское министерство заявило в пятницу о том, что для выполнения задач специальной военной операции достаточно желающих служить по контракту и заключивших соглашения с Вооруженными силами страны, а также добровольцев. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны, контр-адмирал Владимир Цимлянский. При этом все солдаты, которые уже выслужившие установленный срок по призыву, будут своевременно уволены и отправлены к местам проживания.

Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач. Владимир Цимлянский, контр-адмирал РФ

В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации.

Фото и видео: Минобороны России