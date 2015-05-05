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В Генштабе нет планов проведения дополнительной мобилизации

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Владимир Цимлянский рассказал о работе по осеннему призыву.

Генеральный штаб Вооруженных сил России на текущий момент не имеет никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны, контр-адмирал Владимир Цимлянский. Эксперт провел мероприятие, связанное с началом  осеннего призыва граждан на срочную военную службу. 

Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет.

Владимир Цимлянский.,замглавы Миноброны РФ

Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: владимир цимлянский, генштаб, минобороны, частичная мобилиация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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