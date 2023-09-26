В Минобороны заявили, что БПЛА "Орлан-10" выявляет даже хорошо замаскированные цели ВСУ

Расчеты дронов выполняют задачи в зоне СВО.

Российские разведывательные беспилотники "Орлан-10" обнаруживают даже хорошо замаскированные цели, среди которых артиллерия, личный состав, командные пункты противника в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Эксперты отметили, что дроны функционируются любое время суток и на большом удалении от линии фронта. В ходе выполнения боевых задач военнослужащие фиксируют позиции Вооруженных сил Украины, которые прикрываются гражданской инфраструктурой. Военные заметили, что противник размещает собственные опорные пункты и огневые точки, САУ в частных жилых секторах и социальной инфраструктуре.

Один "Орлан" сменяет другого. И так попеременно эти охотники несут боевое дежурство в зоне СВО круглосуточно. Выявляя даже хорошо спрятанные, замаскированные цели заявление Минобороны РФ

В оборонном министерстве добавила, что расчеты "Орлан-10" работают в условиях помех радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей противника, корректировку огня различных видов вооружения.

ВС РФ поразили район скопления ВСУ на краснолиманском направлении из РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России