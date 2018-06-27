ВС РФ поразили район скопления ВСУ на краснолиманском направлении из РСЗО "Град"

В МО РФ рассказали о выполнении боевых задач РСЗО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил при помощи боевых расчетов РСЗО БМ-21 "Град" поразили на специальной военной операции из отечественных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" район скопления личного состава Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. В министерстве по обороне уточнили, что артиллерийский расчет оперативно прибыл в район огневого применения после передачи информации об объектах противника от беспилотников. Далее специалисты навели установку и залпом реактивных снарядов ликвидировали скопление противника на дистанции, превышающей 14 километров. После выполнения задания контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения группировки. РСЗО покинул позицию при помощи противоогневого маневра.

Стараемся максимально быстро все это делать, буквально две-три минуты, и машина уже выезжает. Прежде чем выезжать на огневые позиции изучаем маршруты, те дороги, где заминировано. Все точки знаем. старший водитель с позывным "Мосяня"

Еще один военнослужащий с позывным "Дублер" отметил, что "Грады" при взаимодействии с БПЛА поражали на СВО минометные расчеты, артиллерийские установки, живую силу.

Группировка "Юг" отразила девять атак штурмовиков ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России