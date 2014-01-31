Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки сил за минувшие сутки проведения специальной военной операции отразили девять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 сентября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Боевые задачи реализованы при поддержке авиации и артиллерии.

Оразили девять атак украинских штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 53-й, 54-й и 110-й механизированных бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

пресс-секретарь "Юга"

Эксперт добавил, что потери противника на этом направлении составили свыше 230 личного состава, танк, три боевых машин пехоты, 12 единиц автомобильной техники и склад с боеприпасами. В рамках контрбатарейной борьбы ВСУ лишились двух САУ Crab польского производства, одной гаубицы Panzerhaubitze 2000 немецкого производств и орудий Д-30 в Белой Горе, Клещеевке, Звановке. Дополнительно поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, расположенный в Максимильяновке на территории Донецкой Народной Республики. Авиация нанесла поражение командно-наблюдательному пункту 109-й бригады территориальной обороны в Красногоровке, пункту временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Максимильяновке, живой силе и военной технике в 27 районах СВО.

Минобороны: российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России