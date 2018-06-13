Минобороны: российские войска отразили семь атак штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении

Потери ВСУ составили до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Вооруженные силы России отразили семь атак штурмовых групп украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг".

Атаки войск противника были отражены подразделениями группировки при поддержке авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск (ДНР). Потери ВСУ составили до 445 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили атаку превосходящих сил ВСУ в районе Урожайного.

Видео: Минобороны России