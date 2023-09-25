Минобороны: российские войска отразили атаку превосходящих сил ВСУ в районе Урожайного

Отмечается, что атаку противника отразили пять российских бойцов.

Вооруженные силы России отразили атаку превосходящих сил украинских войск в районе Урожайного. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что атаку противника отразили пять российских бойцов. По их словам, штурмовики ВСУ дважды пытались атаковать опорный пункт превосходящими силами. Среди высадившихся штурмовиков только 12 украинских военнослужащих смогли добраться до опорного пункта, преодолев шквальный огонь российских минометов.

Несмотря на численное превосходство, они не смогли пробить оборону российских войск и были вынуждены отступить. Также в военном ведомстве сообщили, что за мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы орудия МТ-12 "Рапира".

Видео: Минобороны России