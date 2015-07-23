Минобороны показало кадры боевой работы орудия МТ-12 "Рапира"

Расчеты противотанкового орудия выполняют задачи по поражению позиций украинских войск на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы орудия МТ-12 "Рапира" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты противотанкового орудия выполняют задачи по поражению позиций украинских войск на Купянском направлении. По словам командира МТ-12 "Рапира" с позывным "Золотой", артиллерийские подразделения круглосуточно громят выявленные цели. Он подчеркнул, что своими действиями российские войска не дают противнику закрепиться на каких-либо позициях.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила вертолет украинский Ми-8 в ДНР.

Видео: Минобороны России