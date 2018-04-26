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Минобороны: российская ПВО сбила вертолет украинский Ми-8 в ДНР
Сегодня, 13:51
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Минобороны: российская ПВО сбила вертолет украинский Ми-8 в ДНР

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Также российские ПВО перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили вертолет украинский вертолет Ми-8 в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вертолет сбили в районе населенного пункта Клещеевка. Также российские ПВО перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, за сутки уничтожены 15 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото: Минобороны России

Теги: вертолёт, днр, ми-8, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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