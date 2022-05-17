Минобороны: российские войска сорвали пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Атаки противника были отражены действиями подразделений группировки, огнем артиллерии, ударами авиации.

Вооруженные силы России сорвали пять атак штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

Атаки противника были отражены действиями подразделений группировки, огнем артиллерии, ударами авиации в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили до 20 боевиков, один пикап и один беспилотник.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытку ротации ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России