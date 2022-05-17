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Минобороны: российские войска сорвали пять атак штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

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Атаки противника были отражены действиями подразделений группировки, огнем артиллерии, ударами авиации.

Вооруженные силы России сорвали пять атак штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

Атаки противника были отражены действиями подразделений группировки, огнем артиллерии, ударами авиации в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. Потери украинских войск составили до 20 боевиков, один пикап и один беспилотник.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытку ротации ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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