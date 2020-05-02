В Минобороны выявили более 2,9 тысяч случаев заражения COVID-19

Информация приведена в новом бюллетене Минобороны России, опубликованном 2 мая.

Представители министерства обороны России объявили, что в вооруженных силах РФ и учебных заведениях ведомства обнаружено более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Результаты подведены за период за апрель по 2 мая 2020 года.

Отмечается, что выявлено 1177 военнослужащих с положительными результатами на COVID-19, также среди учащихся – 209 воспитанников довузовских учебных заведений, 1 195 случаев в вузах, а также 322 случая среди "гражданских".

Ранее в Минобороны сообщали, что среди российских военнослужащих коронавирусом заразились 874 человека.