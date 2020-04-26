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Минобороны: в армии РФ выявлено почти 900 случаев заражения коронавирусом

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Министерство представило подробную статистику заболеваемости по своим учреждениям.

Среди российских военнослужащих коронавирусом заразились 874 человек. Об этом сообщает Минобороны

По данным ведомства в высших военных учебных заведениях с положительный тест оказался у 779 человек. 
из которых проходят лечение. Среди преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений
коронавирус нашли у 192 человек. Помимо этого инфекцию COVID-19 обнаружили у 245 человек из гражданского персонала Вооруженных Сил РФ.

Ранее мы писали о том, что Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Видео: Министерство Обороны 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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