Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

Заразившихся COVID-19 выявили минимум в четырех учебных заведениях Министерства обороны.

В России все образовательные заведения Минобороны досрочно завершат учебный год. С таким поручением выступил глава министерства Сергей Шойгу, сообщает РБК.

В данный момент учебный процесс организован дистанционным способом. С марта курсантам запретили покидать пределы учреждений и остановили увольнения воспитанников.

Заразившихся COVID-19 выявили в Тюменском высшем военном инженерном училище, Нахимовском морском училище, в Военно-медицинской академии им. Кирова и Тверском суворовском училище.

Всего в России зарегистрировали 80 949 случаев заражения коронавирусом. Медики зафиксировали 747 летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Видео: YouTube / Минобороны России, NewSoldat