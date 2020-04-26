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Шойгу поручил досрочно закончить учебный год в вузах Минобороны

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Заразившихся COVID-19 выявили минимум в четырех учебных заведениях Министерства обороны.

В России все образовательные заведения Минобороны досрочно завершат учебный год. С таким поручением выступил глава министерства Сергей Шойгу, сообщает РБК.

В данный момент учебный процесс организован дистанционным способом. С марта курсантам запретили покидать пределы учреждений и остановили увольнения воспитанников. 

Заразившихся COVID-19 выявили  в Тюменском высшем военном инженерном училище, Нахимовском морском училище, в Военно-медицинской академии им. Кирова и Тверском суворовском училище.

Всего в России зарегистрировали 80 949 случаев заражения коронавирусом. Медики зафиксировали 747 летальных исходов у пациентов с COVID-19. 

Видео: YouTube / Минобороны России, NewSoldat

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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